Ющенко назначил двух новых губернаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Павла КАЧУРА председателем Сумской областной государственной администрации.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО 26 декабря подписал соответствующий указ (№1127/2006).

В то же время Президент своим указом № 1126/2006 от 26 декабря освободил П.КАЧУРА от должности советника главы государства.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также назначил Юрия ПАВЛЕНКО председателем Житомирской областной государственной администрации.

Соответствующий текст указа содержится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, вчера на сайте Президента Украины опубликован Указ главы государства об освобождении Ю.ПАВЛЕНКО от должности советника, на которую он был назначен 8 декабря текущего года. До этого он занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта. Верховная Рада Украины 29 ноября приняла решение об отставке Ю.ПАВЛЕНКО, согласно с поданным им заявлением.

12 декабря Президент своим Указом освободил Юрия АНДРИЙЧУКА от должности главы Житомирской областной государственной администрации, согласно с поданным им заявлением, и назначил его своим советником.