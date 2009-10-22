БЮТ выгнал Омельченко

11:06, 22 октября 2009
Политика
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Фракция проголосовала единогласно

Григорий Омельченко
Фракция Блока Юлии Тимошенко на своем заседании приняла решение об исключении народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО из состава фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, за данное решение фракция проголосовала единогласно.

Он отметил, что одна из причин исключения Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заключается в том, что он сам вышел из партии «Батьківщина» и «этим самым показал, что он не хочет быть в партии, и не хочет быть во фракции».

С.МИЩЕНКО подчеркнул, что фракция не могла оставить в своем составе Г.ОМЕЛЬЧЕНКО после его заявлений о ситуации вокруг «Артека».

По его словам, тогда бы это означало, что «фракция БЮТ сомневается в тех трех депутатах» от фракции БЮТ, которые называются в СМИ якобы причастными к скандалу о развращении несовершеннолетних.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, не сомневается ли фракция уже сейчас в том, что эти депутаты не причастны к данной ситуации?, С.МИЩЕНКО ответил, “фракция не сомневается, что это пиар-технология, что это спровоцированное уголовное дело под выборы президента Украины». «Не было бы выборов Президента Украины – не было бы этого уголовного дела», - добавил он.

С.МИЩЕНКО также сообщил, что фракция БЮТ приняла решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ по поводу того, чтобы Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, который ранее представлял фракцию БЮТ в составе делегации ВР Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы был исключен из состава делегации в связи с исключением его из состава фракции.

Как сообщал УНИАН, 14 октября народный депутат, член фракции БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО заявление о выходе из рядов партии.

 

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