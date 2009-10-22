БЮТ выгнал Омельченко

Фракция Блока Юлии Тимошенко на своем заседании приняла решение об исключении народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО из состава фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, за данное решение фракция проголосовала единогласно.

Он отметил, что одна из причин исключения Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заключается в том, что он сам вышел из партии «Батьківщина» и «этим самым показал, что он не хочет быть в партии, и не хочет быть во фракции».

С.МИЩЕНКО подчеркнул, что фракция не могла оставить в своем составе Г.ОМЕЛЬЧЕНКО после его заявлений о ситуации вокруг «Артека».

По его словам, тогда бы это означало, что «фракция БЮТ сомневается в тех трех депутатах» от фракции БЮТ, которые называются в СМИ якобы причастными к скандалу о развращении несовершеннолетних.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, не сомневается ли фракция уже сейчас в том, что эти депутаты не причастны к данной ситуации?, С.МИЩЕНКО ответил, “фракция не сомневается, что это пиар-технология, что это спровоцированное уголовное дело под выборы президента Украины». «Не было бы выборов Президента Украины – не было бы этого уголовного дела», - добавил он.

С.МИЩЕНКО также сообщил, что фракция БЮТ приняла решение обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ по поводу того, чтобы Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, который ранее представлял фракцию БЮТ в составе делегации ВР Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы был исключен из состава делегации в связи с исключением его из состава фракции.

Как сообщал УНИАН, 14 октября народный депутат, член фракции БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО заявление о выходе из рядов партии.