Томенко о Ющенко, Януковиче, истории Украины и истории с "Артеком"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что проблема сегодняшней власти и оппозиции заключается в парадоксальном совпадении идеологических информационных установок команды Президента и оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время встречи с директорами школ и дошкольных заведений Шевченковского района Киева.

«Фактически на протяжении последнего периода в Украине и, что более опасно, за рубежом формируется образ Украины, как страны трагедий, поражений и неуспеха», - сказал он.

«Все попытки Президента показать, что страна изменилась после последних президентских выборов, наталкиваются на его же постоянные установки государственной политики относительно приоритетной пропаганды исключительно трагической исторической традиции», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«В свою очередь команда Виктора ЯНУКОВИЧА все чаще и чаще прибегает к организации информационных скандалов, которые по замыслу, очевидно, должны были быть направлены против политических оппонентов, а в действительности направлены против страны», - сказал заместитель председателя ВР.

По его словам, «последняя история с «артековским» скандалом уже имеет один печальный результат: зарубежные, прежде всего российские медиа, пришли к выводу, что «Артек» нужно передать в общее пользование СНГ (читай России). И они смогут навести там порядок, поскольку Украина не способна руководить Международным детским центром «Артек».

По словам Н.ТОМЕНКО, речь идет о первом прямом следствии скандала, и еще неизвестно сколько проблем будет возникать с тем, что эту историю неоднократно будут использовать, оценивая современную ситуацию в Украине.

«Как ни странно, депутаты, которые организовали это дело, хотели «политически изнасиловать» своих оппонентов, вместо этого «информационно изнасиловали» Украину в глазах мира», - считает Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер высказался за необходимость изменения политической культуры. «Необходимо изменение мировоззрения политической элиты, к которой относятся и власть, и оппозиция. И эта элита должна была бы прежде всего продвигать национальные интересы страны, ценности страны, а уже потом бороться за власть любыми» средствами, сказал он.