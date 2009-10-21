Ющенко о демократии, империи, парламенте, кланах и педофилах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что без демократии Украина не имеет будущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжественном открытии в Киеве пятой сессии форума Совета Европы «За будущее демократии».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день одним из наибольших достижений Украины является обеспечение свободы слова. Он констатировал, что в Украине есть свободная журналистика. Президент пообещал, что это завоевание украинской демократии будет сохранено.

Еще одним достижением украинской демократии В.ЮЩЕНКО назвал проведение честных и свободных выборов. Он напомнил, что несколько последних выборов в Украине были признаны свободными, и на них побеждала оппозиция.

Говоря о политических вызовах, стоящих сегодня перед государством, Президент отметил, что без сохранения демократии нельзя сохранить независимость страны.

«Будущее Украины, как независимого государства, существует лишь в одном измерении - если она будет демократической», - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что сегодня есть политические силы, которые пытаются превратить Украину в авторитарное государство.

«Когда мы смотрим на политические процессы Украины, когда мы смотрим на целые пятые колонны, когда мы смотрим на ту колоссальную информационную кампанию, которая некоторыми ведется против Украины, когда мы говорим, что в самой Украине есть силы, которые явно исповедуют не национальные интересы, силы, которые предлагают вернуться назад, – обратно к империи, к зависимости, и эта политика зачастую поддерживается”, - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО повторил, что будущее Украины возможно лишь при условии развития демократических процессов, а также при условии интеграции в европейское пространство, где исповедуется демократическая политика.

Президент считает, что преодолеть парламентский кризис в Украине без реформы Конституции и избирательного законодательства невозможно.

Он отметил, что является сторонником парламентской демократии. “Парламент сам по себе является носителем высшей демократии”, - сказал глава государства и подчеркнул, что очень многие страны проходят процесс перехода от президентской к парламентской форме правления. “Этой дорогой идет и Украина”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2004 году в стране была проведена конституционная реформа, которая предусматривала начало этого процесса. Президент отметил, что хотя эту реформу он считает преждевременной и принесшей много проблем, сама по себе идея постепенного перехода к парламентской республике была позитивной.

Объясняя, почему эта реформа была преждевременной, В.ЮЩЕНКО сказал, что, среди прочего, сегодня украинское общество еще не структурировано и не готово к пропорциональной системе выборов. По его словам, только 1,5% украинских граждан идентифицируют себя с какой-либо политической силой.

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня в Украине только происходит процесс политической и идеологической структуризации. Из-за новой системы выборов, по словам Президента, в государстве существует “нерациональный процесс прихода человека к власти”.

Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, в парламент попадают люди, которые имеют судимости. “Очевидно, что эти люди не будут формировать европейские ценности, демократические ценности. Давайте не будем забывать, что за этими людьми полный иммунитет, и начать уголовное дело в отношении депутата в Украине невозможно”, - отметил он.

По словам Президента, вместе со своими помощниками и судьями депутаты формируют “клановую модель с очень проблемными моральными ценностями”, и это отбрасывает демократическое развитие страны.

Глава государства в который раз высказался за целесообразность изменения системы выборов, в том числе за возврат мажоритарной системы на местном уровне и за открытые списки на выборах в парламент.

“Когда мы говорим, что в украинском парламенте есть убийцы, простите, последний скандал – что там есть педофилы, есть вещи, которые говорят о том, что политическая избирательная система должна выстраивать фильтры. Мы не должны допускать такого рода рецидивов”, - сказал Президент, отметив, что без ответа на этот вопрос также невозможно говорить о преодолении коррупции на высших ступенях власти.

“Избирательная система в Украине – это система, которая формирует рецидивы”, - сказал В.ЮЩЕНКО. “Очень часто в украинскую политику идут для заработка, а не для того, чтобы завоевывать демократические и мировоззренческие вещи”, - отметил он.

По убеждению Президента, решить проблему можно не путем революции или Майдана, а путем реформирования Основного Закона.