Тигипко предлагает крымчанам вопрос о русском языке решить самим

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что решение о придании русскому языку статуса второго государственного в ближайшее время не будет принято, но вопрос может быть решен путем проведения местных референдумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По его словам, относительно русского языка «уже многие обещали, сколько, три раза обещали, что введут. Ни одного закона не подали пока что, имея большинство в парламенте и так далее. Те же «регионы». Прекрасно понимаю, почему: сейчас, кто бы вам что ни говорил, этого решения не будет принято. Потому что любой Президент, который становится Президентом, начинает думать в масштабе всей страны, а не в масштабе какого-то региона».

Как считает С.ТИГИПКО, «если мы хотим получить позицию сильной страны - а о такой мы должны говорить, - то мы должны, в первую очередь, понимать, что нас объединяет. А у нас намного больше того, что объединяет. Прежде всего, те вызовы, которые мы сегодня получаем. Посмотрите, что делается с коммунальными платежами, что делается с охраной здоровья, с уровнем заработных плат, пенсий, посмотрите, какие проблемы с ростом цен. Для нас сегодня язык самая большая проблема?».

По словам С.ТИГИПКО, он «категорически против тех вопросов, которые разъединяют страну. Тем более, когда есть конструктивные методы их решения».

С.ТИГИПКО отметил: «Референдум в Севастополе проведите по языку. И я считаю, что если Севастополь скажет, что нам нужен второй язык общения в Севастополе русский - все должно быть: образование на русском, СМИ выходить на русском, власть должна уметь общаться и на украинском, и на русском. В судах люди должны отстаивать свое мнение и на русском, и на украинском. И это все решает. Но зато мы конфликта не имеем в стране. Кто захочет - будет учить. Дети будут иметь программу. И через 10 лет проблема снимется».