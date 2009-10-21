Литвин из Лондона комментирует решения парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость выполнения принятого парламентом закона о повышении социальных стандартов.

«Я убежден, что здесь нечего комментировать, а нужно выполнять данный закон. Ведь все единодушны в том, что люди не могут выжить, получая мизерные зарплаты и такие же мизерные пенсии», - сказал В.ЛИТВИН в Лондоне, комментируя журналистам принятый Верховной Радой закон о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Вторым шагом, по мнению спикера, должна стать «предметная работа над бюджетом с учетом заложенных параметров и подходов относительно государственных социальных стандартов - прожиточного минимума и минимальной зарплаты».

Вместе с тем председатель ВР выразил сожаление, что парламент не поддержал инициированное им постановление о недопущении нарушений права на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса, которым, среди прочего, предусматривалось считать недопустимым нарушение прав граждан на труд и оплату труда путем остановки производства, сокращения численности работников предприятий, уменьшения размеров оплаты труда таких работников, принуждения их к оформлению отпусков без сохранения зарплаты.

«Меня беспокоит, разочаровывает и возмущает то, что Верховная Рада сегодня не смогла принять еще один документ, который лежит в политико-правовой плоскости и тоже касается социальной защиты граждан, а именно: гарантирования определенного Конституцией Украины права каждого человека на труд и оплату труда», - сказал он.

Принятие этого документа, по словам В.ЛИТВИНА, заблокировали «депутатские фракции, состоящие на службе у украинских олигархов». «Конечно, здесь свою роль сыграли те, кто владеет всем в Украине. Они не хотят выполнять обязательства, которые брали на себя во время приватизации предприятий», - заявил В.ЛИТВИН, выразив убеждение, что «большой бизнес должен быть социально ответственным».

Председатель Верховной Рады убежден, что принятие парламентом в целом закона о внесении изменений в Конституцию Украины (о гарантиях неприкосновенности для отдельных должностных лиц) возобновит доверие народа к власти.

«Я уверен в главном и определяющем: Верховная Рада должна отменить особый статус, которым пользуются семь тысяч человек в Украине... Убежден - это правильный шаг. Это был морально-политический выбор, на который была обречена пойти Верховная Рада, - подчеркнул руководитель парламента. - В большей степени я здесь вижу на первом месте моральный аспект, а на втором - политический с учетом начала президентской кампании».

«Вполне очевидно, что Конституционный Суд даст положительное заключение. Главное - чтобы Верховной Раде хватило политической ответственности принять это решение окончательно, чтобы оно не было отвлекающим предвыборным маневром», - сказал руководитель парламента, добавив, что «сегодня в стране нет ни одного человека, который выступал бы за сохранение статуса неприкосновенности для всех представителей правящего класса».

В этом контексте В.ЛИТВИН назвал «однозначной» необходимость ограничения неприкосновенности высокопоставленных должностных лиц. «Иначе не будет восстановлено доверие народа к власти», - заявил он.