Черновецкий поставил рекорд падения рейтинга (соцопрос)

Если бы референдум о недоверии мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ проходил сегодня, то 78% граждан проголосовали бы за отставку Киевского городского председателя.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН научный руководитель Фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА, презентуя результаты опроса жителей Киева, проведенного Фондом и Киевским международным институтом социологии 14-21 декабря 2006 г.

Согласно данным исследования, 72% киевлян в декабре выразили готовность принять участие в референдуме относительно отставки мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Это при том, что в сентябре за проведение референдума о недоверии мэру высказались только 41%, 25% опрошенных были против референдума и значительная часть граждан в то время не определилась относительно целесообразности проведения такого референдума.

“Если бы такой референдум состоялся сейчас, то нет никаких сомнений, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ бы такой референдум проиграл, поскольку 78% тех, кто в нем приняли бы участие, проголосовали бы за такую отставку”, - подчеркнула И.БЕКЕШКИНА (в сентябре 20%).

Согласно ее объяснению, главная причина, из-за которой люди готовы снять Киевского городского председателя, это то, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстаивает при власти свои собственные интересы. За это высказались 72% респондентов. И столько же опрошенных, кстати, считают, что собственные интересы, отстаивают и промэрское большинство Киевсовета. Относительно оппозиции, то 42% граждан считает, что оппозиционеры отстаивают собственные интересы, но 34% считают, что интересы киевлян.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что исследование продемонстрировало очень существенные изменения за достаточно короткое время в общественном мнении киевлян относительно деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, городской власти и политической ситуации в столице.

“Ситуация резко изменилась за 3 месяца. И я, как социолог с опытом, могу сказать, что я не помню ситуации в проведении опросов, чтобы за 3 месяца человек настолько быстро утратил свои рейтинги. Такая ситуация в социологии достаточно эксклюзивная“, - сказала И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, если обратиться к результатам предыдущего опроса, то хорошо видно, что киевляне, которые в большинстве своем не голосовали за действующего мэра, достаточно лояльно относились в сентябре к новоизбранной киевской власти и к новоизбранному мэру. “Скажем настроения, которые были в сентябре, можно определить, как настроения ожидания. То есть, по многим вопросам отвечали “трудно сказать” и много где это доходило до 40%”, - отметила социолог. На то время 27% киевлян были довольны деятельностью мэра, 37% – недовольны. Вместо этого сейчас, согласно данным декабрьского опроса, уже 67% - недовольны деятельностью мэра, довольных только 8%. Причем, отметила она, негативно оценивают деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО как избиратели БЮТ и “Нашей Украины”, сторонники других кандидатов в мэры, так и те, кто голосовал за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Если в сентябре большинство его избирателей считали, что сделали правильный выбор, то сейчас среди избирателей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО только 27% считают, что сделали правильный выбор.

Больше половины киевлян (58%) считает, что мер Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не выполняет своих избирательных обещаний. Причем, убеждение, что действующий мэр не выполняет своих предвыборных обещаний свойственно не только тем, кто за него не голосовал, но так считают и свыше 60% непосредственно избирателей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

32% думают, что мэр пытается выполнять предвыборные обещания, но у него не все выходит. В исполнении обещаний уверены только 3% опрошенных.

Основные негативы в деятельности мэра связаны, по словам И.БЕКЕШКИОЙ с повышением тарифов на коммунальные услуги - 82% респондентов сказали об этом. Достаточно весомой является также часть негативов, связанных с невыполнением обещаний, – много слов, мало дел (22%), с непрофессиональностью, отсутствием профессиональной команды (21%) и непрозрачное распределение земель (19%). Отмечены также плохое санитарное состояние города. Среди позитивов - беспокойство о малообеспеченных (19%), наведение порядка в ЖЭКах (18%), стремление решить жилищные вопросы киевлян (16%). В то же время 45% вообще отметили, что ничего положительного в деятельности мэра нет.

Всего были опрошены 1 тыс. респондентов согласно выборке, которая представляет взрослое население Киева старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.