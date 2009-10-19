Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

33,9% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг” социологического исследования, презентованные сегодня на пресс-конференции.

За премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО готовы проголосовать 21,3% избирателей. Третьим идет народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК, которого поддерживают 11,1% опрошенных.

4% украинцев готовы проголосовать за лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО, 3,1% – за председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, 2,6% – за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, 2,2% – за экс-предсседателя Нацбанка Сергея ТИГИПКО, 1,2% – за лидера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА.

9,3% опрошенных не поддерживают ни одного вероятного кандидата, 4,2% – не собираются голосовать и 6,1% не смогли ответить.

Исследование было проведено 2-12 октября. Опрошены 10 тысяч 400 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность составляет 0,59-0,98%.