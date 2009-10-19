Винский увидел логику политической рекламы

Председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что решающее значение во время избирательной кампании будут иметь встречи с избирателями, а не предвыборная реклама кандидатов в президенты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения, таким образом И.ВИНСКИЙ прокомментировал официальный старт избирательной кампании.

«Я думаю, что все же решающее значение будут иметь встречи кандидатов с людьми, политические дискуссии, выступления. В прямом эфире в широком формате, а также действии конкретных команд во время избирательной кампании», - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время он высоко оценил уровень политической рекламы основных претендентов на пост главы государства. «Я как человек, который профессионально занимается политикой, вижу логику их политической рекламы. Часть ее направлена на расширение своей системы узнавания, а часть - на закрепление. Ее уровень достаточно высок, адекватен тем задачам, которые ставят перед собой соответствующие политики», - объяснил лидер НПО «За демократию и справедливость».