Замгенпрокурора уверяет, что Артек совершенно безопасен для детей

У прокуратуры нет данных о причастности депутатов к преступлению в Международном детском центре «Артек», заявила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА в разговоре с журналистами в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Генеральная прокуратура Украины ежегодно осуществляет проверки соблюдения законодательства по правам детей, организации их отдыха в “Артеке”. Никакие такие нарушения никогда выявлены не были. Напротив, я хочу отметить, что организация и отдых детей, их воспитание находятся на очень высоком уровне. И я не хочу, чтобы кто-то вообще загрязнял такой вопрос. А что касается причастности народных депутатов Украины – это вопрос, который вы мне задали. Я только что связывалась с прокурором Автономной Республики Крым: у него нет данных на сегодня относительно причастности хоть какого-то народного депутата Украины к факту совершения позорного преступления».

Как заявила, в свою очередь, заместитель начальника Главного управления надзора за соблюдением законов по правам, свободам и защите интересов государства Генеральной прокуратуры Наталия ШЕСТАКОВА, которая регулярно инспектирует “Артек”, ни одна из проверок серьезных нарушений прав детей не выявила.

«Если и было отдельное преступление, с ним разберутся следственные органы. Но это точно не система, и такие вопросы не возникали ранее», - сказала она.

Н.ШЕСТАКОВА предполагает, что дело носит политический характер, и те, кто его продвигает, меньше все заботятся о детях, а поднятая шумиха лишь дискредитирует международную репутацию «Артека».

По мнению Н.ШЕСТАКОВОЙ, «негуманно использовать молодежный лагерь» для сведения политических счетов.