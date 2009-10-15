Тигипко: завтра рост цен уничтожит все нынешние надбавки

Правительство лишает себя экономических рычагов для регулирования цен, не финансируя закупки Госрезерва, заявляет бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, комментируя информацию Счетной палаты о том, что предусмотренные планом запасы продовольствия не сформированы, он сказал: «В нынешних условиях товарные интервенции из Госрезерва – главный рыночный инструмент государства для регулирования ценовых колебаний. Сегодня популисты из Кабмина бросают все ресурсы на задабривание избирателя. Завтра рост цен уничтожит все нынешние надбавки к зарплатам и пенсиям, а резерва муки, мяса, сахара и круп для борьбы с инфляцией у власти уже не будет».

По мнению С.ТИГИПКО, Госрезерв как регулятор экономики не менее важен, чем Национальный банк.

«На цены можно влиять, изменяя количество денег в экономике или объем товарного предложения на рынке. К сожалению, в диалоге с экономикой власть отдает преимущество языку команд. А отсутствие инвестиций в закупки и возобновления основных фондов ставит под сомнение уже ближайшее будущее системы государственного резерва», – считает С.ТИГИПКО.