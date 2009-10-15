Тигипко: завтра рост цен уничтожит все нынешние надбавки
Совет политика "популистам из Кабмина"
Правительство лишает себя экономических рычагов для регулирования цен, не финансируя закупки Госрезерва, заявляет бывший председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, комментируя информацию Счетной палаты о том, что предусмотренные планом запасы продовольствия не сформированы, он сказал: «В нынешних условиях товарные интервенции из Госрезерва – главный рыночный инструмент государства для регулирования ценовых колебаний. Сегодня популисты из Кабмина бросают все ресурсы на задабривание избирателя. Завтра рост цен уничтожит все нынешние надбавки к зарплатам и пенсиям, а резерва муки, мяса, сахара и круп для борьбы с инфляцией у власти уже не будет».
По мнению С.ТИГИПКО, Госрезерв как регулятор экономики не менее важен, чем Национальный банк.
«На цены можно влиять, изменяя количество денег в экономике или объем товарного предложения на рынке. К сожалению, в диалоге с экономикой власть отдает преимущество языку команд. А отсутствие инвестиций в закупки и возобновления основных фондов ставит под сомнение уже ближайшее будущее системы государственного резерва», – считает С.ТИГИПКО.