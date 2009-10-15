Яценюк предлагает протянуть руку Москве, Казахстану и Беларуси

Киев должен стать центром новых интеграционных процессов на восточноевропейском пространстве, заявил во время пресс-конференции народный депутат, лидер "Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, при этом он отметил, что Россия с этой ролью не справилась.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что "за последние 20 лет на территории Восточной Европы не состоялся ни один интеграционный проект". Он считает, что причиной этого является то, что интеграцией занималась Россия, которая “пыталась навязать свое политическое влияние”.

При этом лидер “Фронта перемен” отметил, что все “интеграционные попытки Москвы провалились”. "Первая – это СНГ, который превратился в клуб, вторая – ЕврАзЭС, который не дал абсолютно ничего тем странам, которые стали членам этого объединения, а третья – Единое экономическое пространство, которое так же не состоялось", - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, при этом “Киев просто отказывался от них, ничего не предлагая”.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, "Киев обязан сегодня стать в центре проектирования нового восточноевропейского пространства”. По его словам, “мы должны протянуть руку Москве, Казахстану, Беларуси и сказать четко: если вы хотите, идем вместе с нами, но нам не нужны новые империи, нам не нужны организации ради политического доминирования, ведь именно такие организации планировались Москвой все эти 18 лет".

Как считает лидер “Фронта перемен”, всем восточноевропейским странам нужны реальные экономические организации. Именно поэтому, по его мнению, Украина должна предложить на восточноевропейском пространстве четыре политики, в частности, политику в сфере энергетики, которая будет иметь не только двусторонние отношения между Украиной, Россией, Казахстаном или Туркменистаном. По его словам, речь идет об отношениях, которые “предусматривают двусторонние отношения и с отдельными странами Европейского Союза”. Он отметил, что о ЕС в целом не может идти речь, поскольку “в ЕС нет общей энергетической политики".

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, “второй проект – это общая продовольственная политика”. "Украина должна возглавить процесс доминирования на мировом рынке продовольствия и пригласить другие страны принять участие в этом большом продовольственном пуле", - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина находится между двумя серьезными экономическими и политическими центрами влияния. "Если мы не станем сильнее, то эти центры нас раздавят, поэтому транспортная политика, где Украина дает специальные льготы и специальные программы как для стран Восточной Европы, так и для стран ЕС, относительно перемещения товаров по территории Украины – это третья наша общая политика», - отметил он. По его словам, “четвертая политика - это политика в сфере модернизации вооружений”.

Также А.ЯЦЕНЮК отметил, что основываясь на этих позициях, можно “через 10-20 лет формировать проект новой Большой Европы, которая должна объединить все страны континента". По его словам, именно “реализация такой политики сделает Восточную Европу равной экономически и политически с Западной”.

“Для получения этого равенства нужно будет тяжело поработать, ведь только при таких условиях возможен новый проект Большой Европы, о которой уже говорят между собой Париж, Берлин и Москва” - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, сегодня Киева в этих переговорах нет, поэтому “я инициирую, что Киев формирует восточноевропейское пространство, и является центром управления этим проектом".

Лидер "Фронта перемен” убежден, что только таким образом Украина может модернизироваться за счет ресурсов стран Восточной Европы. "Или мы перехватим инициативу и предложим свою повестку дня, или мы растворимся в чужом проекте", - добавил А.ЯЦЕНЮК.