Янукович «оторвал бы одно место» насильникам детей в Артеке

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что «оторвал бы одно место» насильникам детей в «Артеке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что Партия регионов инициировала скандал, связанный с изнасилованием детей в Международном детском центре «Артек».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что у него к этому инциденту «крайне негативное» отношение.

«Если такой факт был, если он подтвердится… Я бы им поотрывал то место, которого у вас нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к журналистке, задавшей этот вопрос.

В то же время, лидер Партии регионов отметил, что этот вопрос в партии не обсуждался, и сам В.ЯНУКОВИЧ узнал о том, что народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО инициировал развитие этого скандала, в Черновцах.

«Он народный депутат, который работает там, на округе на своем. Наверное, он эту информацию откуда-то получил. Я еще с ним не встречался и не говорил на эту тему», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока лица, совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.