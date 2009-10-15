БЮТ обещает с удовольствием уйти в оппозицию

БЮТ уйдет в оппозицию, если в Верховной Раде будет создана законная коалиция.

Об этом заявил депутат от БЮТ Андрей Портнов в эфире 5 канала.

"Если наши политические оппоненты создадут новую коалицию и создадут новое, более эффективное правительство, мы будем рады, что ситуация в стране стабилизируется, будем в оппозиции", - сказал он.

В то же время БЮТовец подчеркнул, что "чисто математически новая коалиция может возникнуть только при условии объединения команды президента и команды Партии регионов".

Портнов подчеркнул, что, согласно решению КС, коалицию могут создавать только фракции, которые в совокупности набирают 226 голосов. "Сейчас никаких предпосылок для того, чтобы это сделать нет", - считает он.

Комментируя заявление спикера Владимира Литвина о том, что он готов объявить о создании коалиции без решения фракций, Портнов заявил: "Такого не бывает, что независимо от решения фракции, кто-то что-то провозгласит, подменяя это политической целесообразностью".

"Если, согласно закону, кто-то найдет такое количество депутатов (226), мы с удовольствием будем осуществлять свою работу в оппозиции и дадим возможность работать новому правительству, если оно будет создано согласно Конституции", - подчеркнул БЮТовец.

"До президентских выборов мы будем работать в том формате, к сожалению, который есть. А после президентских выборов, без роспуска Верховной Рады, будет устойчивое парламентское большинство, которое будет работать с новым президентом", - считает он.

Портнов отметил, что БЮТ будет действовать "соответствующим образом, применяя все возможные юридические и политические меры, чтобы закон не был нарушен".

"Я не исключаю любых форм парламентской работы, для того, чтобы не допустить обесценивания валюты, к которому могут привести такие глупые решения наших политических оппонентов", - заявил он.

Комментируя возможность принятия парламентом решения о недоверии правительству, БЮТовец отметил: "Такая дискуссия идет уже год, но ни разу этого не произошло, и не произойдет на этот раз".

"Даже если представить, что правительство уходит в отставку, согласно Конституции, оно продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового правительства", - сказал Портнов, отметив, что президент не сможет распустить парламент в связи с тем, что в последние полгода своей каденции он не имеет на это права.

"Если бы сейчас была возможность создать новое правительство, то его можно было бы создать путем формирования новой коалиции. Я лично оцениваю шансы наших оппонентов как нулевые", - заявил он.

Отвечая на вопрос, может ли быть принято политическое решение о недоверии премьер-министру Юлии Тимошенко, БЮТовец сказал: "Они могут принять политическое решение, чтобы солнце закрутилось в другую сторону, но оно от этого в другую сторону не закрутится".

"В последние три месяца окончания работы действующего президента, любые политические решения или обвинения, или какие-то антигосударственные, антиправительственные действия, минимально повлияют на рейтинги кандидатов", - подчеркнул Портнов, отметив, что "те, кто планируют такие акции, не до конца взвешенно рассчитывают последствия своих действий".

Украинская правда