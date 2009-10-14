Мэр Луцка считает, что его хотят поссорить с Тимошенко

Городской голова Луцка Богдан ШИБА считает, что его хотят поссорить с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Луцка, сегодня во время сессии городского совета он заявил, что сообщения, появившиеся в СМИ после визита премьер-министра в город Луцк, расценивает как провокацию. По убеждению Б.ШИБЫ, распространяются они с целью поссорить его с премьер-министром.

Б.ШИБА подчеркнул, что всегда поддерживал, поддерживает и будет поддерживать деятельность правительства, особенно в вопросах, касающихся местных бюджетов.

Он также отметил, что никоим образом не подвергал сомнения информацию о том, что бюджетные средства, предназначенные для возмещения льготных перевозок граждан, перечислены из государственного бюджета в полном объеме. Однако, деньги из бюджета выделяются на область и только затем распределяются на отдельные города, включая и областной центр. По словам мэра, на сегодня из запланированных 900 тысяч гривен в Луцк попало лишь 300 тысяч.

Б.ШИБА заверил, что, несмотря на это, вопросы выплаты зарплаты троллейбусникам будут решены и власть города сделает для этого все необходимое.

Справка УНИАН. 13 октября работники Луцкого предприятия электротранспорта пикетировали горсовет с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. На маршруты не вышел ни один троллейбус.

В этот же день премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, находившаяся в Луцке, заявила, что все бюджетные средства, предназначенные для возмещения льготных перевозок граждан, перечислены из государственного бюджета в полном объеме. «Все вопросы о возмещении льготных перевозок нужно задавать местной власти», – отметила она.

В СМИ появились сообщения, что Б.ШИБА, не присутствовавший во время разговора премьер-министра с представителями СМИ, якобы выразил журналистам обеспокоенность, что городской власти придется самостоятельно решать вопрос погашения задолженности по выплате зарплаты троллейбусникам.