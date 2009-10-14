Луценко: дети указали, что их развращали трое сотрудников Артека

Главное следственное управление МВД Украины не имеет никаких доказательств причастности каких-либо народных депутатов к развращению детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в Международном детском центре «Артек», предъявлено обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников этого детского центра проходят по делу как свидетели.

По его словам, мать этих детей (девочки и мальчика) дважды обращалась с заявлениями об их развращении отцом, но из-за отсутствия на тот момент объективных доказательств в возбуждении дела было отказано, однако прокуратура отменяла эти постановления. В результате благодаря проведению еще одной экспертизы у детей были выявлены внутренние повреждения, которые могли стать следствием противозаконных действий в отношении них.

На данное время установлено, что отец этих детей, который работал журналистом на телеканале ICTV, развелся с женой, но она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в том числе в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, находившихся в «Артеке», привозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица, совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение. В частности, дети с разрешения матери опознали некоторых лиц с помощью фототаблиц. Кроме того, также с разрешения матери, их свидетельства были проверены на полиграфе. С помощью фототаблиц дети узнали высокопоставленных лиц, работающих в «Артеке». Это, в частности, один из руководителей, работающий в администрации детского центра. Второй – руководитель, работающий в медицинской части. И третье лицо – руководитель одного из кружков.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на данное время эти лица проходят по делу как свидетели, но прокуратура дала разрешение на проведение у них обысков.

«Думаю, что после этого их процессуальный статус может измениться», - отметил министр.

В контексте этого он отметил, что обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой, чтобы он поручил Государственному управлению делами, в подчинении которого находится «Артек», отстранить этих трех работников от выполнения служебных обязанностей на время следствия.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на данное время по делу, которое расследуется с апреля этого года, нет никаких доказательств о причастности к преступлению каких-либо народных депутатов, как утверждают некоторые политики из Партии регионов. При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, такие заявления напоминают ему «некую политтехнологию», что в таком деле с любой точки зрения недопустимо.

Вместе с тем он не исключил, что вчерашние заявления народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО не могут быть реакцией на срыв Кабинетом министров «мошеннической схемы, с помощью которой определенные лица пытались присвоить часть «артековской» земли».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание на тот факт, что никаких заявлений о ненадлежащем ведении следствия во время расследования этого дела от матери потерпевших детей не поступало. Что касается обвиняемого, то он заявляет, что никаких незаконных действий в отношении детей ни он лично, ни другие лица не совершали, а «все его действия были обычным проявлением родительских чувств».

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что вчера милиция приняла решение взять под охрану мать пострадавших детей.

Обращаясь к журналистам и общественности, министр попросил принимать во внимание лишь официальные заявления, «а не пользоваться заявлениями политических клоунов из-под купола Верховной Рады».

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”, к чему были причастны и сотрудники лагеря.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО подавал многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

Главное следственное управление МВД расследует возбужденное по статье «развращения несовершеннолетних» уголовное дело. Задержан обвиняемый. Правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению других лиц.