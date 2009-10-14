Азаров предлагает МВФ просто списать выданные Украине кредиты

Народный депутат Украины, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ считает, что Международный валютный фонд (МВФ), продолжая кредитовать Украину при фактическом провале программы сотрудничества, сознательно финансирует неэффективную политику правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции сегодня.

«Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом провалена, - сказал Н.АЗАРОВ. - Программа показала абсолютную неэффективность и отсутствие какого-либо прогресса. К сожалению, сама миссия (миссия МВФ – УНИАН) это признала. Она признала, что действия правительства по реализации программы не были эффективными».

При этом он считает, что ответственность за осуществление контроля эффективности предоставленных Украине средств лежит именно на МВФ.

«Любое новое правительство может задать МВФ вопрос: «А почему вы выделяли деньги, не контролируя эффективность выполнения программы?» А раз так, то наша ответственность за возврат этих кредитов возникает только тогда, когда вы (МВФ – УНИАН) признаете, что вели в отношении Украины неэффективную политику. И речь может идти только о списании этих ресурсов, потому что Украина не обязана расплачиваться по тем кредитам, которые были выданы на осуществление неэффективной политики», - считает Н.АЗАРОВ.

Он также напомнил, что в отношении Украины МВФ отошел от традиционной политики и предоставил средства на финансирование дефицита Государственного бюджета.

«Сейчас беспрецедентный случай в практике МВФ, когда деньги были предоставлены на финансирование дефицита Госбюджета, то есть на реализацию неэффективной политики правительства» - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также акцентировал, что принимая решение о выделении средств, МВФ прекрасно понимал, что существуют большие риски, связанные, в первую очередь, с отсутствием ресурсов для выполнения утвержденного на 2009 год Госбюджета. «МВФ прекрасно понимал, что правительство представило на 2009 абсолютно нереалистичный бюджет, в котором отсутствуют реальные источники погашения дефицита, что бюджет не будет выполнен, что это приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, и тем не менее из месяца в месяц предоставлял ресурсы, - сказал АЗАРОВ. - Нельзя деньги давать моту, транжире на неэффективное разбазаривание, потому что нам все равно придется эти деньги возвращать».

Также Н.АЗАРОВ считает, что, скорее всего, МВФ примет позитивное решение о выделении Украине очередного транша кредита.

«Учитывая политику МВФ, который, невзирая на провал своей программы, продолжает деньги давать, он преследует, прежде всего, какие-то свои цели, мне не понятные, и наверное политический подтекст здесь есть. Я думаю, что четвертый транш будет выделен», - сказал он.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что визит миссии МВФ в Украину с 12 по 24 октября на итоги голосования по законопроекту об увеличении соцстандартов никак не повлияет.

«Я думаю, что девять десятых депутатов Верховной Рады вряд ли имеют представление о том, работает ли миссия, или не работает. Поэтому данный фактор не будет приниматься во внимание. Важно другое – найдется и в парламенте 20 числа здравомыслящее большинство (20 октября должно состояться голосование по данному проекту закона. – УНИАН) - сказал АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.