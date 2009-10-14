Эксперт назвал скандал в Артеке ударом оппозиции по власти

В деле многомесячной давности относительно якобы изнасилования детей в Артеке, которое поднял "регионал" Вадим Колесниченко, вероятно, присутствуют политические мотивы, связанные с началом избирательной кампании в Украине.

Эксперт Крымского центра независимых политических исследователей и журналистов Владимир Притула в интервью "Немецкой волне" отметил, что Колесниченко является одним из "спичрайтеров" Партии регионов. А случай, о котором рассказал депутат только сейчас, произошел свыше полгода тому назад. Эксперт убежден: предание огласке такой информации является, в первую очередь, ударом оппозиции по украинской власти, ввиду того, что "Артек" входит в структуру Государственного управления делами, находящегося в подчинении президента, а также управляется министерством по делам семьи, молодежи и спорта.

Однако, кто больше пострадает от скандала - президент Ющенко или премьер Тимошенко – станет ясно лишь когда будут обнародованы фамилии людей, которых подозревают в совершенных этого преступления, предположил Притула.

В то же время он подчеркнул, что, каким бы образом не завершилось расследование уголовного дела о развращении детей, репутации "Артеку", который считается одной из "жемчужин" Украины, нанесен колоссальный удар.

"Это очень сильно ударит по имиджу "Артека", с одной стороны - как золотой мечты каждого украинского ребенка, а с другой - как международного центра детского отдыха", - сказал Владимир Притула.

Руководство "Артека" опровергает заявление народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко о случаях насилия над детьми в лагере, хотя в Генпрокуратуре Украины подтвердили, что МВД расследует соответствующее уголовное дело.