Ющенко представил Порошенко дипломатам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил нового министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО дипломатическому корпусу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось в рамках встречи Президента с руководством МИД и послами Украины в иностранных государствах.

Представляя П.ПОРОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО сказал, что это чрезвычайно способный человек, энергия которого нужна для реализации украинских национальных интересов.

Президент выразил убеждение, что с приходом этого человека на должность министра Украина сможет укрепить свои основные устремления на международной арене.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 октября утвердила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел. За такое решение проголосовали 240 из 440 депутатов, зарегистрированных в зале.