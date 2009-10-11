Томенко думает, что деньги на выборы наскребут с 20 "политических нарциссов"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что все без исключения кандидаты в президенты должны будут нести ответственность за результаты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время общения со студентами Запорожского национального университета.

Н.ТОМЕНКО заметил, что, несмотря на внедрение более жестких норм, в частности, увеличение денежного залога, все равно будет около 20 кандидатов в президенты.

«Во время этой президентской избирательной кампании, к сожалению, не удастся избавиться от политического нарциссизма, который и подтверждается большим количеством кандидатов в президенты», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, к сожалению, функция многих политических аутсайдеров сводится лишь «к роли политических киллеров по отношению к ключевым политическим игрокам». Он заметил, что именно эти политические аутсайдеры и ведут себя агрессивно и нагло.

Н.ТОМЕНКО считает, что в связи с этим общество должно определить принципы политической ответственности для всех кандидатов в президенты.

По его словам, справедливо было бы, чтобы кандидаты в президенты, которые наберут менее 1% голосов, вообще прекратили свою политическую карьеру, а те, кто набрал меньше 3%, извинились перед обществом за то, что они убеждали в своей победе, но даже не смогли преодолеть 3-процентный парламентский барьер.

«Такая общественная позиция и требование политической ответственности стала бы предостережением для тех кандидатов, которые не имеют никакой поддержки», - сказал Н.ТОМЕНКО.