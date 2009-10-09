Киевская Наша Украина получила нового главу

Член президиума политсовета «Нашей Украины», первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ возглавил Киевскую городскую организацию партии.

Как сообщается на центральном информационном сервере «Нашей Украины», такое решение единогласно приняли делегаты конференции столичной организации партии.

Выступая перед собравшимися, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Здесь собрались люди, которые подтвердили свою порядочность и бойцовские качества». Он поблагодарил партийцев за доверие и пообещал представить конкретную программу действий киевской организации.

«У нас будет интересная работа», - заверил Ю.ЕХАНУРОВ.

Также конференция избрала совет организации в составе 46 человек и контрольно-ревизионную комиссию.

Кроме того, были избраны делегаты на VIII съезд партии, который состоится вскоре. В конце мероприятия по решению конференции в ряды партии был принят 21 человек.

В сообщении напоминается, что, в соответствии с решением политического совета «Нашей Украины» и решением президиума политсовета партии, с 6 июля по 7 сентября 2009 года в Киевской городской организации «Нашей Украины» была проведена перерегистрация членов партии.

После перерегистрации во всех партийных районных организациях столицы состоялись конференции, что позволило легитимно провести Киевскую городскую конференцию.

Как сообщал УНИАН, 1 июля совет Киевской городской организации партии «Наша Украина» принял решение выйти из партии и обратился ко всем столичным партийцам с призывом определиться со своим членством в партии в индивидуальном порядке.

«VІІ съезд партии похоронил последние надежды киевских „нашеукраинцев” на демократическое развитие «Нашей Украины», - говорилось в заявлении столичной организации партии. «К сожалению, смыслом существования партии окончательно стало обслуживание политического эгоизма главы партии Виктора ЮЩЕНКО», - отмечали авторы заявления.

Столичная организация «Нашей Украины», которую возглавлял народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО, не принимала участия в съезде партии 27 июня. Съезд партии поручил политсовету принять решение об изменении руководства Киевской парторганизации.