Медведько считает, что диплом Кислинского - забота Наливайченко

Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации, изложенной в обращении народного депутата, начальника Крымского главка милиции Геннадия МОСКАЛЯ в отношении того, что заместитель председателя СБУ Андрей КИСЛИНСКИЙ имеет поддельный диплом об окончании исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Это обращение на рассмотрении. Этим вопросом занимается Николай ГОЛОМША и Татьяна КОРНЯКОВА (заместители генпрокурора – УНИАН). Решение еще не принято», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, отметив, что Генпрокуратура также направила СБУ подобное обращение Г.МОСКАЛЯ.

«Это обращение направлено председателю СБУ, поскольку это его подчиненный. Пусть его проверяет», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, заместитель министра внутренних дел Г.МОСКАЛЬ направил премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО депутатское обращение об использовании заместителем председателя СБУ А.КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе. В обращении содержится просьба поручить провести служебное расследование в отношении госслужащего 1-го ранга А.КИСЛИНСКОГО, который ранее работал также заместителем главы Секретариата Президента.

Кроме того, соответствующее обращение направлено и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

В то же время, в информационной системе Министерства образования и науки Украины не содержатся данные о дипломе заместителя председателя Службы безопасности Украины А.КИСЛИНСКОГО, который он получил в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко в 2000 году. Об этом свидетельствует проведенная УНИАН проверка документа о высшем образовании, которое можно провести в открытом доступе на официальном сайте информационно-производственной системы «Образование» МОП Украины в Интернете по адресу: www.osvita.net.

Сам заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ в интервью УНИАН 2 октября не ответил четко на вопрос, заканчивал ли он исторический факультет Национального университета им. Т.Шевченко.