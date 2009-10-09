Винский хочет вернуться в Минтранс

Председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ намерен повторно возглавить Министерство транспорта и связи Украины, чтобы завершить реформирование отрасли, которое он начал, находясь в должности министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе объединения со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

«Я обязательно вернусь в Минтранс - не хочу ни в Президенты, ни в премьеры, но считаю своим гражданским долгом вернуться (в Минтранссвязи) и завершить те реформы, которые мы там начали», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Политик подчеркнул, что отрасль нуждается в безотлагательных реформах. «Это нужно не мне или чужому дяде. Это нужно сделать для государства и для людей, которые в этом государстве живут. Потому что если мы этого не сделаем, ситуация на транспорте будет создавать опасность и для государства, и для людей», - объяснил он.

И.ВИНСКИЙ напомнил, что первый вопрос, который он поставил на заседании правительства после начала экономического кризиса, – был вопрос о необходимости сбалансировать работу ключевых монополий, таких как «Укрзализница», «Укрпочта» и «Укртелеком». «Это ключевые монополии, но, к сожалению, их так и не сбалансировали», - сказал лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость».

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