В Нашу Украину вступили два губернатора

В ряды «Нашей Украины» вступили председатели Черниговской и Херсонской областных государственных администраций Владимир ХОМЕНКО и Борис СИЛЕНКОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз “Наша Украина".

Комментируя свое решение вступить в партию, В.ХОМЕНКО сказал, что «Наша Украина» - это “именно та партия, в которую следует вступать патриотам нашего государства”. «Я как человек полностью разделяю ценности Виктора ЮЩЕНКО. Могу уверенно заявить, что это первый действительно украинский Президент независимой Украины», - сказал он.

«Виктор ЮЩЕНКО – грамотный экономист и преданный Родине человек. Он знает каждый уголок нашего государства и болеет за проблемы каждого украинца. Он не разбрасывается обещаниями и не устраивает себе «красивый пиар», потому что понимает: единственное, что нужно Украине – это ежедневный тяжелый труд», - сказал В.ХОМЕНКО и отметил, что стремится “вместе с ЮЩЕНКО строить страну, вместе с его партией идти в Европу, вместе со всеми «нашеукраинцами» реализовывать курс Президента”.

В свою очередь Б.СИЛЕНКОВ сказал: «Я всегда поддерживал Виктора ЮЩЕНКО и считаю, что перед президентскими выборами все люди, которые разделяют его взгляды, его работу, должны быть вместе».

«Вместе мы завоюем победу, ведь победа ЮЩЕНКО на президентских выборах – это не победа отдельного человека, это победа всей Украины», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.