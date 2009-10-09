Балога о Ющенко, бизнесе, морали и отравлении

Экс-глава Секретариата Президента, один из лидеров партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА отрицает наличие деловых связей Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с политиками и бизнесменами.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

На вопрос, вел ли В.ЮЩЕНКО когда-нибудь бизнес с Дмитрием ФИРТАШЕМ, В.БАЛОГА ответил: «Нет. О Президенте пишут, что он ведёт бизнес со всеми. У меня своё отношение к В.ЮЩЕНКО, но поверьте: он ничего, кроме своей морали, не имеет. Я просто удивляюсь – на одного показывают пальцем, а другие воруют».

Виктор БАЛОГА также не верит в завершение расследования отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до президентских выборов.

«Знаете, мне больно видеть всю эту вакханалию новых измышлений об отравлении! Прискорбнее всего, что вопли об искусственном введении в кровь ЮЩЕНКО диоксина распространяют некогда ближайшие друзья (показания Давида ЖВАНИИ Временной следственной комиссии Верховной Рады)!» – заявил В.БАЛОГА.

«Вообще, Виктор Андреевич никогда не разбирался в людях – это одна из его проблем. Он формировал свое окружение по каким-то лишь ему известным критериям. Сегодня людишки, которые благодаря ЮЩЕНКО вышли в люди, становятся обличителями без страха перед Богом. Что касается влияния этого дела на выборы, то вряд ли мы узнаем все факты в ближайшие месяцы. Слишком много сложных обстоятельств и слишком мало времени», – сказал В.БАЛОГА.