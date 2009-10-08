Ющенко: жители Крыма являются гражданами Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не допустит закрытия украиноязычной газеты «Флот України» – издания Военно-морских сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму.

«Я не позволю закрыть эту газету. Я даю поручение сегодня и командующему, и исполняющему обязанности министра (обороны) дать категорический ответ первому вице-премьер-министру (ТУРЧИНОВУ) о недопустимости проведения закрытия украинских газет», – сказал Президент.

По его мнению, «инициатива правительства должна заключаться в том, как вместо одной украиноязычной газеты в Крыму сделать десяток».

Президент подчеркнул, что при всех обстоятельствах, которые сегодня есть в Крыму, в частности, присутствии украинского флота, правительство должно было бы, наоборот, делать все для увеличения количества украиноязычных изданий, в том числе ведомственных.

«Это обратная политика той, которую проводит Президент страны, и в которой нуждаются, убежден, граждане Украины, проживающие в Крыму», - сказал В.ЮЩЕНКО, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент выразил уверенность, что источники финансирования газеты «Флот України» будут найдены вне правительства.

По его словам, издание в Крыму газеты на украинском языке является принципиальным с точки зрения демонстрации украинского присутствия на этой территории.

В.ЮЩЕНКО заявил, что политики, выступающие против украинского языка, находятся в оппозиции к гражданам Украины. «Хочу четко и ясно заявить, и в Крыму особенно: нет языка – нет нации, нет языка – нет государства. Параллель простая и параллель ясна: те, кто будет работать против украинского слова, против украинского языка, будет работать в оппозиции к политике (нынешнего) Президента, будет работать в оппозиции к своему народу», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что жители Крыма, независимо от этнического происхождения, являются гражданами Украины.