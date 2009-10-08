Литвин: БЮТ попросил не спешить с кадровыми вопросами

Верховная Рада Украины завтра не будет рассматривать кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего заседания ВР сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

По его словам, эта инициатива исходила от фракции БЮТ, и якобы согласована с другими фракциями.

«По предложению БЮТ, завтра кадровые вопросы рассматривать не будем», - сказал В.ЛИТВИН.

После этого он закрыл вечернее заседание ВР.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении членов правительства.

Согласно проекту, на должности вице-премьер-министров предлагается назначить Михаила ЗГУРОВСКОГО, который сейчас является ректором Киевского политехнического института, и Юрия ЛЮБОНЕНКО – городского председателя Кривого Рога. На должность министра финансов заявлен Федор ЯРОШЕНКО, министра транспорта и связи - Тариел ВАСАДЗЕ и на должность министра юстиции - Виктор ШЕМЧУК.

Раньше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил Верховной Раде министром иностранных дел Украины назначить Петра ПОРОШЕНКО.

Коалиция настаивала на том, чтобы парламент сегодня рассмотрел кадровые вопросы.