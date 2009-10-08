Ющенко о военных учениях в Крыму - «блестяще»

На Южной военно-морской базе Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины в Крыму Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Виктор ЮЩЕНКО наблюдал за проведением тактических учений ВМС.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, на учениях присутствовали начальник Гештаба - главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, командующий Военно-морскими Силами Украины Игорь ТЕНЮХ, первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ.

На морском десантном полигоне базы, что на озере Донузлав вблизи пгт Новоозерное под Евпаторией, В.ЮЩЕНКО, в частности, наблюдал за действиями подразделений спецназначения, войск береговой обороны и морской авиации, которые выполняли задания по назначению во взаимодействии с армейской авиацией Сухопутных войск и истребительной авиацией Воздушных Сил. Верховный Главнокомандующий также имел возможность увидеть поисково-спасательные работы на море.

Глава государства, кроме того, ознакомился с организацией материально-технического обеспечения плавсостава Военно-морских Сил Украины. В.ЮЩЕНКО наблюдал за загрузкой противокорабельных крылатых ракет «Термит», торпед СЕТ-65 и зенитных управляемых ракет 9М-33М «Оса» на корветы нашего флота. Он также имел возможность увидеть процесс загрузки минного боезапаса и горючего на морские тральщики.

Президент также ознакомился с ходом разработки отечественного корабля класса «корвет» и непосредственно с процессом создания базового корабля ВМС ВСУ этого класса.

Он вручил памятные подарки лучшим участникам тактических учений Военно-морских Сил.

В интервью журналистам Президент высоко оценил продемонстрированный в ходе сегодняшних тактических и тактико-специальных учений профессиональный уровень военнослужащих.

По его словам, военные моряки и представители других родов войск показали исключительную эффективность взаимодействия при решении боевых заданий. «Сегодняшние учения проведены блестяще», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что военнослужащие действовали в прекрасной координации на уровне боевых обстоятельств. «Учения свидетельствуют, что украинская армия имеет высокую степень профессиональной подготовки, высокий патриотизм и дух», - сказал Президент. В то же время он отметил - сегодня общество и власть должны четко осознавать, что именно армия выступает гарантом нашей территориальной целостности и независимости. «Воспитание, подготовка, развитие армии - это ключевые вещи, о которых мы постоянно говорим с руководством Генштаба и Министерства обороны», - сказал Президент. Он выразил убеждение, что сегодня ВСУ, как никогда, нуждаются во всевозможной поддержке.

Армия и флот с полной ответственностью подходят к выполнению своего конституционного долга перед украинским народом, убежден В.ЮЩЕНКО.

В учениях приняли участие 1225 человек, было задействовано 5 кораблей, 15 самолетов и вертолетов, 89 единиц авто-, броне- и спецтехники.