Немыря: Тимошенко и Путин встретятся в ноябре

Встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, в настоящее время проходит согласование точной даты и места встречи двух премьеров.

«У меня нет сомнений, что встреча состоится. Сейчас согласовывается ее место и время. Речь идет о ноябре», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он уточнил, что в рамках заседания комиссии планируется обсудить вопросы сотрудничества в сфере авиастроения, энергетического сектора, а также снятия барьера в торговле между странами.