Страсти в Высшем административном суде: ЦИК не сдается

Следующее заседание Высшего административного суда, который рассматривает иски Блока Натальи Витренко «Народная позиция», Блока Юрия Кармазина, партии “Вече” на действия и бездеятельность Центральной избирательной комиссии, начнется 18 апреля в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера во второй половине дня, после объявленного на час перерыва, стороны и участники процесса продолжили заслушивать объяснения истцов и ответчиков.

В частности, со стороны партии “Вече” поступило ходатайство об истребовании в ЦИК копий протоколов заседаний, в том числе с отметкой “уточненные”, касающиеся подсчета результатов выборов, а также протоколов заседаний ряда территориальных избирательных комиссий. В свою очередь, давая объяснения суду, лидер партии “Вече” Инна БОГОСЛОВСКАЯ высказала мнение, что сегодня суд в первую очередь имеет дело “с защитой демократии”, чтобы ныне действующая власть, которая, по ее убеждению, прилагала определенные усилия для фальсификации результатов выборов, в перспективе при проведении следующих выборов не смогла это повторить.

В свою очередь член ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК, которая присутствует в судебном процессе, отметила, что ЦИК считает необоснованными требования истцов, которые утверждают в своих исках, что Центризбирком, устанавливая результаты выборов, действовал преднамеренно, не издал постановления, а лишь протокол об окончательном подсчете голосов, для того, чтобы сделать невозможным для партий и блоков, ставших аутсайдерами по результатам подсчета голосов последней избирательной кампании, по их мнению, обжаловать это в соответствии с действующим законодательством. Она отметила, что истцы, приводя аргументы в свою пользу, пользуются Законом о Центральной избирательной комиссии, тогда как ЦИК, аргументируя свои действия, пользуется Законом о выборах народных депутатов Украины.

Кроме того, по словам М.СТАВНИЙЧУК, приведенные аргументы со стороны оппонентов Центризбиркома в суде – это не что иное, как “юридическое лукавство”. Эти свои слова она объяснила тем, что, по ее убеждению, авторы исков напрасно обвиняют Центризбирком в том, что после объявления согласно протоколу результатов выборов они не имели возможности “обжаловать действия и бездеятельность ЦИК”.

По окончании дачи объяснений по поводу признания незаконными действий и бездеятельности ЦИК при подсчете голосов суд перешел к заслушиванию дачи объяснений по второй части иска, то есть обжалованию методов подсчета Центризбиркомом голосов и распределения депутатских мандатов в Верховную Раду.

Как объяснил, выступая в суде, один из представителей Блока Натальи Витренко “Народная оппозиция”, по убеждению этой стороны, подавшей иск, ЦИК неверно применил количественный показатель голосов, учтя избирателей, проголосовавших против всех на выборах 26 марта, и бюллетеней, оказавшихся недействительными. В то же время противоположную этому высказыванию позицию поддержали представители БЮТ и блока “Наша Украина”. По словам уполномоченного в суде со стороны “Нашей Украины” Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, Центризбирком должным образом выполнял свои действия.

Как сообщили журналистам в кулуарных беседах представители сторон – участников судебных слушаний, окончательное решение Высшего административного суда по искам упомянутых политических сил может быть вынесено не раньше среды, 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока „Народна оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко. Таким образом общее количество исков возросло до восьми.