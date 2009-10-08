Ющенко поставил ультиматум Медведеву: никаких ультиматумов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов к диалогу со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, но считает при этом необходимыми новые принципы их организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня журналистам в Крыму.

“Или мы говорим о новых принципах организации наших отношений (Украины и России), или мы говорим, как империя говорит с колонией”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул недопустимость отношений в режиме ультиматумов. “Я не допущу такой тональности с Украинским независимым государством”, - заявил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что режим отношений между Украиной и Россией, как и отношения Украины с другими соседями, должен быть деловым и добрососедским. “Поддерживать диалог добрососедства с каждым соседом – это моя обязанность”, - сказал Президент Украины.