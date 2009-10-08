Литвин: я лучше остальных претендентов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что рейтинги основных кандидатов на пост Президента Украины «скоро обвалятся процентов на 10 у каждого». Такое мнение он высказал в интервью «Левому берегу».

Говоря о своих шансах на победу, В.ЛИТВИН сказал: «Я ожидаю, что в октябре-декабре настроения людей кардинально изменятся. На встречах я чувствую, как они все серьезнее задумываются над происходящим, как ищут ответ на вопрос «А что дальше, каково будущее страны?» В результате - резко обрушатся рейтинги наших тяжеловесов. Обвал рейтингов я прогнозирую, пока опираясь на интуицию. Политическую и обычную - человеческую. Она меня еще никогда не подводила».

На вопрос, насколько упадут рейтинги основных кандидатов, спикер сказал: «Для нас достаточно, чтобы они обвалились на 10% у каждого».

При этом он не согласился с мнением, что «президентство ему реально «не светит». «Почему «не светит»? - сказал В.ЛИТВИН. - Разве из меня получится плохой Президент? Я лучше остальных претендентов. Давайте проанализируем позитивные и негативные стороны каждого, сделаем выводы - вы убедитесь...»

По словам председателя ВР, он собирается в выборах участвовать «уж точно не по принципу «Не догоню, так согреюсь». Знаете, мы делаем ставку исключительно на конкретные территории… Перечислять области не стану - иначе тут же начнут наших активистов там прессовать. Кому нужна конкуренция?».

При этом В.ЛИТВИН сказал, что принципиально не читает никакой социологии. «Я ориентируюсь по показателям работы наших парторганизаций на местах. Там, где они действительно трудятся, чувствуется соответствующий уровень. А собирая совещания соратников, всегда говорю: согласно социологии, у нас ноль, полный ноль, давайте из этого исходить», - сказал глава Блока Литвина.