Литвин придумал, как без хлопот поднять рейтинг Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что поднятие в парламенте вопроса о недоверии Кабинету министров Украины лишь повысит рейтинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Такое мнение спикер высказал в интервью «Левому берегу» в ответ на вопрос «Ваша фракция проголосует за недоверие КМУ, если завтра оно вдруг будет вынесено в зал?».

«Если кому-то хочется повысить рейтинг Юлии Владимировны, то, очевидно, стоит поднять вопрос о доверии ее Кабмину», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «конечно, правительству можно предъявить немало претензий. Взять хотя бы раздачу разнообразных обещаний без внесения в бюджет изменений, необходимых для их выполнения. Вообще у меня такое впечатление, что украинские политики соревнуются в том, кто первый застолбит то или иное обещание. Не выполнит, а именно - застолбит. Этим они напоминают зверей, пытающихся пометить территорию, и территория для них - вся Украина».

При этом председатель ВР напомнил о том, как в День учителя и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, и Ю.ТИМОШЕНКО заявили о необходимости присвоения педагогам статуса госслужащих. «Отличная идея! Соответствующий законопроект авторства нашей фракции лежит в парламенте уже два года. Там, кстати, речь не только об учителях, а еще и о врачах. Почему за него до сих пор не сподобились проголосовать? Понравиться хотят или что-то реально сделать?», - отметил В.ЛИТВИН.