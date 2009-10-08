Ульянченко хочет знать, куда пошли займы под Евро-2012

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО направила письма вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ и исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ с просьбой проинформировать о направлениях фактического использования средств, полученных от размещения облигаций внутреннего государственного займа для финансирования мероприятий по подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

«Просим до 9 октября 2009 года проинформировать Президента Украины и Национальный банк Украины о направлениях фактического использования привлеченных средств», - говорится в письмах.

Глава Секретариата напоминает, что в соответствии с договоренностями между Министерством финансов, Национальным банком Украины, а также коммерческими банками, достигнутыми на совещании у Президента Украины, 6 октября текущего года впервые состоялось размещение облигаций внутреннего государственного займа для финансирования мероприятий по подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

«Главным условием продолжения применения соответствующего механизма финансирования является соблюдение требований относительно целевого использования средств, полученных от отмеченных заимствований», - подчеркивает глава Секретариата.