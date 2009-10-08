В Киеве пройдет IV Европейский PR-конгресс
9 октября 2009 года в Киеве состоится мероприятие, которое называют главным событием года для PR-рынка Украины – IV Европейский PR-Конгресс.
Главная тема этого года: «Стратегия или тактика? Или Как меняются коммуникации в условиях тотального недоверия?».
Ознакомиться с программой PR-Конгресса можно на сайте проекта – www.prcongress.com.ua
Среди приглашенных спикеров пленарных заседаний:
Мазэн НАГАВИ (Mazen Nahawi) – президент News Group International, управляющий директор Media Watch Middle East (Дубаи, ОАЭ);
Катерина ЦЕЦЮРА (Katerina Tsetsura) – профессор университета Оклахомы, преподаватель одной из ведущих школ коммуникаций в мире – колледжа журналистики и массовых коммуникаций Gaylor (США);
Джеймс УОРРЕН (James Warren) – Chief Digital Strategist, Europe; Chief Digital Creative Officer, Worldwide (задайте свой вопрос Джеймсу УОРРЕНУ: http://prpodcast.com.ua/2009/09/digital-james-warren/);
Том БЛЭКВЭЛЛ (Tom Blackwell) – старший вице-президент и управляющий директор The PBN Company;
Роберт МАК (Robert Mack) – CEO Brussels, Burson Marsteller;
Пьер-Эммануэль МАХИАС (Pierre-Emmanuel Mahias) – директор по стратегическому планированию Группы маркетинговых коммуникаций АДВ (Франция) и многие украинские PR-эксперты.
В этом году, благодаря однодневному формату, конгресс обещает стать, пожалуй, самым прикладным из всех.
Участники Европейского PR-конгресса 2009 получат инструментальный опыт в рамках трех основных подтем:
возможность стратегической работы в условиях краткосрочного планирования;
выбор и оценка эффективных инструментов коммуникации и измерение их результатов;
восстановление доверия к компании инструментами public relations.
Традиционно, в программе PR-Конгресса практикумы на актуальные темы: «Обновленный взгляд на эффективность PR – что все-таки считать результатом и как его обеспечить?» и «Репутация Online: Искусство ведения диалога».
Вечером участников PR-Конгресса ждет ток-шоу «Как вернуть доверие к украинскому бизнесу в условиях экономического кризиса?» с участием международных и украинских экспертов. Его модератором будет известный телеведущий Андрей КУЛИКОВ («Свобода слова», ICTV).
В рамках Европейского PR-Конгресса традиционно подведет итоги Национальный конкурс PR-проектов Pravda Awards. В этом году в программу конкурса включена публичная защита работ, вошедших в шорт-лист. И, как обычно, в финале состоится торжественная церемония награждения победителей.
Европейский PR-Конгресс уже обрел статус знакового события для PR-отрасли Украины. Ежегодно PR-Конгресс собирает более 250 ведущих специалистов и экспертов в области publіc relatіons из Украины, Восточной и Центральной Европы. Мероприятие инициировано Украинской ассоциацией по связям с общественностью (UAPR) совместно с международными партнерами CIPR, Global Allianсe, ICCO и направлен на развитие и установление контактов между PR-специалистами европейских стран, обмен опытом и знаниями, на создание благоприятных условий для развития PR-отрасли и бизнеса в целом. Оргкомитет Европейского PR-конгресса – 2009:
Мероприятие инициировано Украинской ассоциацией по связям с общественностью (UAPR) совместно с международными партнерами CIPR, Global Allianсe, ICCO и направлен на развитие и установление контактов между PR-специалистами европейских стран, обмен опытом и знаниями, на создание благоприятных условий для развития PR-отрасли и бизнеса в целом.
Оргкомитет Европейского PR-конгресса – 2009:registration@prcongress.com.ua
Пресс-служба Европейского PR-конгресса – 2009: pr@uapr.com.ua тел./факс: +380 44 201 64 94,
тел./факс: +380 44 201 64 94,www.prcongress.com.ua