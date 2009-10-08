В Киеве пройдет IV Европейский PR-конгресс

9 октября 2009 года в Киеве состоится мероприятие, которое называют главным событием года для PR-рынка Украины – IV Европейский PR-Конгресс.

Главная тема этого года: «Стратегия или тактика? Или Как меняются коммуникации в условиях тотального недоверия?».

Ознакомиться с программой PR-Конгресса можно на сайте проекта – www.prcongress.com.ua

Среди приглашенных спикеров пленарных заседаний:

Мазэн НАГАВИ (Mazen Nahawi) – президент News Group International, управляющий директор Media Watch Middle East (Дубаи, ОАЭ);

Катерина ЦЕЦЮРА (Katerina Tsetsura) – профессор университета Оклахомы, преподаватель одной из ведущих школ коммуникаций в мире – колледжа журналистики и массовых коммуникаций Gaylor (США);

Джеймс УОРРЕН (James Warren) – Chief Digital Strategist, Europe; Chief Digital Creative Officer, Worldwide (задайте свой вопрос Джеймсу УОРРЕНУ: http://prpodcast.com.ua/2009/09/digital-james-warren/);

Том БЛЭКВЭЛЛ (Tom Blackwell) – старший вице-президент и управляющий директор The PBN Company;

Роберт МАК (Robert Mack) – CEO Brussels, Burson Marsteller;

Пьер-Эммануэль МАХИАС (Pierre-Emmanuel Mahias) – директор по стратегическому планированию Группы маркетинговых коммуникаций АДВ (Франция) и многие украинские PR-эксперты.

В этом году, благодаря однодневному формату, конгресс обещает стать, пожалуй, самым прикладным из всех.

Участники Европейского PR-конгресса 2009 получат инструментальный опыт в рамках трех основных подтем:

возможность стратегической работы в условиях краткосрочного планирования;

выбор и оценка эффективных инструментов коммуникации и измерение их результатов;

восстановление доверия к компании инструментами public relations.

Традиционно, в программе PR-Конгресса практикумы на актуальные темы: «Обновленный взгляд на эффективность PR – что все-таки считать результатом и как его обеспечить?» и «Репутация Online: Искусство ведения диалога».

Вечером участников PR-Конгресса ждет ток-шоу «Как вернуть доверие к украинскому бизнесу в условиях экономического кризиса?» с участием международных и украинских экспертов. Его модератором будет известный телеведущий Андрей КУЛИКОВ («Свобода слова», ICTV).

В рамках Европейского PR-Конгресса традиционно подведет итоги Национальный конкурс PR-проектов Pravda Awards. В этом году в программу конкурса включена публичная защита работ, вошедших в шорт-лист. И, как обычно, в финале состоится торжественная церемония награждения победителей.

Европейский PR-Конгресс уже обрел статус знакового события для PR-отрасли Украины. Ежегодно PR-Конгресс собирает более 250 ведущих специалистов и экспертов в области publіc relatіons из Украины, Восточной и Центральной Европы. Мероприятие инициировано Украинской ассоциацией по связям с общественностью (UAPR) совместно с международными партнерами CIPR, Global Allianсe, ICCO и направлен на развитие и установление контактов между PR-специалистами европейских стран, обмен опытом и знаниями, на создание благоприятных условий для развития PR-отрасли и бизнеса в целом. Оргкомитет Европейского PR-конгресса – 2009: registration@prcongress.com.ua