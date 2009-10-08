У Ющенко говорят, что коалиция умерла вчера

В Секретариате Президента Украины считают, что после выхода народных депутатов от УНП коалиция прекратила свое существование.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ.

Он напомнил, что 19 сентября 2008 года Конституционный Суд определил, что коалицией депутатских фракций является объединение фракций парламента, в состав которых входит не меньше 226 депутатов. “Таким образом, выход депутатов УНП – еще одно свидетельство того, что сегодня коалиции нет. Соответственно, не могут совершаться действия от имени коалиции как субъекта процесса”, – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 октября лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявил, что партия отзывает двух своих народных депутатов - Ярослава ДЖОДЖИКА и Александра КЛИМЕНКО - из состава коалиции.

Он отметил, что УНП не входила в состав коалиции и только делегировала двух своих депутатов в ее состав, чтобы парламент имел легитимный статус и не были объявлены внеочередные выборы.

За время пребывания этих двух депутатов в коалиции, подчеркнул Ю.КОСТЕНКО, УНП внесла правительству ряд предложений по улучшению ситуации в стране, однако Кабмин не принял их во внимание.

«Эти примеры свидетельствуют о том, что нас видели только как своего рода политическую ширму для того, чтобы правительство занималось популизмом в своей подготовке к выборам. УНП также принимает участие в выборах, поэтому тема коалиции себя исчерпала и сотрудничества не получилось», - сказал он.