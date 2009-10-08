Симоненко предлагает вернуть в школы нормативы ГТО

Лидер Компартии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает изменить систему физической подготовки в украинских школах и вернуть нормативы ГТО для школьников средних и старших классов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе П.СИМОНЕНКО.

По его словам, возрождение забытой спортивной традиции – сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне!», существовавшей до 1991 года - поможет существенно повысить физическую подготовку молодых украинцев.

Среди обязательных дисциплин для сдачи спортивных нормативов коммунисты предлагают: подтягивание, бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и в высоту, стрельбу и плавание.

«Любовь к спорту способна не только физически закалить юношей и девушек, но и воспитать не одно здоровое поколение патриотов страны», - убежден П.СИМОНЕНКО.