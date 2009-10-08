Из фракции БЮТ исключили трех нардепов

Сегодня на заседании фракции БЮТ принято решение об исключении из фракции народных депутатов Игоря РЫБАКОВА, Геннадия ЗАДИРКО и Владимира КАПЛИЕНКО.

Об этом сообщил в интервью УНИАН народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он отметил, что «с И.РЫБАКОВЫМ ситуация понятна – уже давно есть решение съезда по этому поводу, тем более, что он сам написал заявление о выходе из коалиции».

По его словам, Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО вышли из партии «Батьківщина» «и их карточки в парламенте голосуют в гнездах других политических сил, в частности Партии регионов».

С.МИЩЕНКО также отметил, что неоднократно эти народные депутаты голосовали вразрез с решением фракции. «В этом и есть демократия, что меньшинство подчиняется большинству», - добавил он.

С.МИЩЕНКО сообщил, что решение по поводу исключения из фракции этих народных депутатов «было единодушным» - все проголосовали «за».