В ПР увидели, что «люби друзи возвращаются»

Представление Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Верховную Раду кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел является свидетельством того, что «люби друзи возвращаются», заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «это уже третий, или какой там, сериал».

На вопрос, поддержит ли фракция Партии регионов кандидатуру П.ПОРОШЕНКО, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Кадровые вопросы – это проблема коалиции, если она есть».