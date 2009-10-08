Ющенко отбыл на военные учения

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Крым, где сегодня будут проходить тактические учения Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает официальный сайт главы государства, учения состоятся на Южной военно-морской базе ВМС ВСУ в Крыму, что на озере Донузлав неподалеку от Евпатории в пгт Новоозерное.

Планируется, что В.ЮЩЕНКО ознакомится с действиями подразделений специального назначения, войск береговой обороны и морской авиации по выполнению задач по назначению - во взаимодействии с армейской авиацией Сухопутных войск и истребительной авиацией Воздушных сил. Верховный Главнокомандующий также будет наблюдать за поисково-спасательными работами на море и ознакомится с организацией материально-технического обеспечения плавсостава Военно-морских сил Украины.

Также В.ЮЩЕНКО планирует посетить ГП Министерства обороны «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова».