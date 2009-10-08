Тимошенко поехала на Буковину
09:57, 08 октября 2009Политика
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Премьер планирует дать интервью
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Черновицкую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки глава правительства ознакомится с ходом строительства второй очереди объездной дороги вокруг Черновцов и примет участие в торжественном открытии моста через реку Сирет.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства хирургического корпуса Черновицкой городской детской клинической больницы.
Во время рабочей поездки премьер-министр также примет участие в торжествах по случаю очередной годовщины основания Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.
Вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областной государственной телекомпании.
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