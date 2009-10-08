Ющенко не дождался ответа Медведева

Президент Виктор Ющенко в интервью Би-Би-Сине подтвердил договоренности о его встрече с президентом России Дмитрием Медведевым во время саммита глав стран СНГ 9 октября в Кишиневе, однако выразил надежду, что такая двусторонняя встреча таки состоится.

Виктор Ющенко: "С нашей стороны преград нет. Более того, я написал письмо несколько недель назад президенту Российской Федерации с предложением такой встречи. Ответа, традиционно, нет, но я надеюсь, что эта встреча будет. Особенно после того, что было сделано российской стороной летом, считаю, что такая встреча необходима.

Президент также скептически оценил результативность кишиневского саммита, назвав СНГ малоэффективным институтом.

"Есть саммит, отношение к которому, я бы сказал, скептическое, потому что история этого органа, особенно за последний год, свидетельствует, что он далек от прагматичных потребностей. По общей статистике, кажется, только 3,5% или 4% всех решений, которые принимались на СНГ, адаптированы в национальных действиях. Обидно, что СНГ превратился в малоэффективный институт, и скептическое отношение к нему усиливается", - сказал Президент Украины.