Киселев: крымский депутат Мельник меня заказал

Народный депутат Украины, бывший председатель организации Партии регионов в Крыму Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что у милиции есть доказательства, что депутат Верховной Рады Крыма Александр МЕЛЬНИК хотел нанять для него киллера. Об этом В.КИСЕЛЕВ заявил в интервью УНИАН.

В частности, народный депутат отметил: “Если дела будут идти так и в дальнейшем, то в Крым в криминальном плане могут вернуться лихие 90-е. Подумайте сами. Депутат Верховной Рады Крыма Александр МЕЛЬНИК на стадионе чуть не изуродовал судью, а прокурор не дает возбудить уголовное дело. Он бил судью во время футбольного матча в присутствии двухсот болельщиков! А прокуратура отказывается в возбуждении дела против МЕЛЬНИКА”.

“Теперь конкретно о своем опыте, - рассказал В.КИСЕЛЕВ. - Обращаются ко мне избиратели с конкретной просьбой помочь остановить незаконное строительство в парке отдыха. Фирма того же МЕЛЬНИКА “Старбуд” занимает участки земли, строит офисные и развлекательные центры, не имея ни разрешений, ни согласований, ни технико-экономического обоснования. И когда я затрагиваю эти вопросы, мне просто угрожают физической расправой”.

По словам депутата, А.МЕЛЬНИК “и сейчас кричит: я буду подавать на КИСЕЛЕВА и на МОСКАЛЯ (начальника ГУ МВД Украины в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ, который требует от прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении А.МЕЛЬНИКА – УНИАН) в суд. А почему до сих пор не подал? У милиции есть доказательства, что он меня заказал, что он хотел нанять киллера. Есть милицейские чины, которые вели этот вопрос...” По словам В.КИСЕЛЕВА, “преступление не было совершено, человек отказался его выполнять...”.

Он отметил, что А.МЕЛЬНИК председатель парламента Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО “кричат, что будут подавать в суд. Может, они подождут до лучших времен. Они надеются: если победит Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ), то уже никогда никого не будут бояться. Сейчас они хоть МОСКАЛЯ боятся. Прокуратура их прикрывает, но до определенного времени. Когда будут выполнены все процессуальные действия, то криминалитет из власти будет привлечен к ответственности”.

При этом В.КИСЕЛЕВ рассказал, что он об А.МЕЛЬНИКЕ “не вспоминал до 2006 года, пока Виктор Федорович не всунул мне его в список. Я говорю ему: нельзя. Вот тебе данные на него “Скорпиона” (было такое подразделение в силовых структурах, которое занималось организованными преступными группировками). Он говорил: так нужно. Я имел все данные на МЕЛЬНИКА, потому что какой-то время как представитель Президента в Крыму был куратором тех служб, имел право запросить такие данные. К сожалению, я не убедил ЯНУКОВИЧА”.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «причинение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР.

16 сентября председатель ВР АРК Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что полностью поддерживает это решение, и что В.КИСЕЛЕВА давно нужно было исключить из Партии регионов, поскольку он нанес огромный вред рейтингу Партии регионов и лично лидеру партии ЯНУКОВИЧУ.

«Если бы Партия регионов освободилась от этого человека еще три года тому назад, была бы полностью другая общественно-политическая ситуация в Крыму. Не было бы того, что происходит сегодня», – убежден председатель парламента автономии и заявил, что его оппоненты из числа депутатов крымского парламента действуют «под непосредственным руководством КИСЕЛЕВА».

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намерен по собственной инициативе выходить из фракции «регионалов» в ВР.

В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».

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