Василий Киселев: Янукович не способен слушать о партийных проблемах больше, чем три минуты

До вчерашнего дня народный депутат Украины и бывший глава крымской организации Партии регионов Василий Киселев, которого 15 сентября исключили из рядов партии за нанесение вреда репутации партии не желал общаться с прессой. Говорил, что желание и готовность говорить откровенно “должны созреть”. Но наконец бывший ястреб из окружения лидера оппозиции, который озвучивал, мягко говоря, наиболее жесткие взгляды партии, вышел на пресс-конференцию, заявил, что Янукович проигрывает все базовые регионы и предложил ему уйти с должности главы партии.

Мы задали несколько вопросов бывшему первому заместителю председателя парламентской фракции ПР.

Я О МЕЛЬНИКЕ НЕ ВСПОМИНАЛ, ПОКА ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ НЕ ВСУНУЛ МНЕ ЕГО В СПИСОК Василий Алексеевич, крымская проблематика вами воспринимается очень болезненно...

Если дела так пойдут и дальше, то в Крым в криминальном плане могут вернуться страшные 90-ые. Подумайте сами. Депутат Верховной Рады Крыма Александр Мельник на стадионе чуть не искалечил судью, а прокурор не дает возбудить уголовное дело. Он бил судью во время футбольного матча в присутствии двухсот болельщиков! А прокуратура отказывает в возбуждении дела против Мельника.

Это свидетельствует о том, что мы приехали...

Теперь конкретно о своем опыте. Обращаются ко мне избиратели с конкретной просьбой помочь остановить незаконное строительство в парке отдыха. Фирма того же Мельника “Старбуд” занимает участки земли, строит офисные и развлекательные центры, не имея ни разрешений, ни согласований, ни технико-экономического обоснования. И когда я поднимаю эти вопросы, мне просто угрожают физической расправой. Мельник и сейчас кричит: я буду подавать на Киселева и на Москаля в суд. А почему еще не подал? У милиции есть доказательства, что он меня заказал, что он хотел нанять киллера. Есть милицейские чины, которые вели этот вопрос...

Ваш однопартиец Борис Колесников рассказывал, что если бы вас заказали, то по крайней мере вероятных исполнителей милиция уже давно бы повязала.

Преступление не было совершено, человек отказался его выполнять... За что его привлекать? Мельник, Гриценко (председатель крымского парламента. – Авт.) кричат, что будут подавать в суд (за клевету? – Авт.). Может, они подождут до лучших времен. Они надеются: если победит Виктор Федорович, то уже никогда никого не будут бояться. Сейчас они хоть Москаля боятся (Геннадий Москаль – замминистра внутренних дел Украины, глава управления МВД в АРК. – Авт.) Прокуратура их прикрывает, но до определенного времени. Когда будут выполнены все процессуальные действия, то криминалитет из власти будет привлечен к ответственности.

И я никого не боюсь. Помню, когда в Крыму самопровозгласился президент Мешков, то я вышел на трибуну и пытался его остановить. Тогда я был председателем крупнейшей агрофирмы Советского Союза “Дружба народов”. Я говорил Мешкову: все плохо кончится. А на следующий день ко мне от Мешкова прибежали. Стали меня обыскивать. Я прошел все это давно... Я переживу и сегодня. Мне непросто, потому что я строил и развивал партию (ПР) в Крыму восемь лет.

А с каких пор вы знаете депутата Александра Мельника, которого так хочет посадить Геннадий Москаль?

А я его не знал... Знал, что была такая группировка “Сейлем”, когда я был представителем Президента в Крыму. Потом, благо, Москаль в 1997 году стал главой крымской милиции, Шуба был прокурором, Касьяненко – руководителем СБУ, – они практически тех всех из Крыма выбросили. Одни разбежались, других посадили. Я о Мельнике не вспоминал до 2006 года, пока Виктор Федорович не всунул мне его в список. Я говорю ему: нельзя. Вот тебе данные на него “Скорпиона” (было такое подразделение в силовых структурах, занимавшееся организованными преступными группами). Он говорил: так нужно. Я имел все данные на Мельника, потому что некоторое время, как представитель Президента в Крыму, был куратором тех служб, имел право запросить такие данные. К сожалению, я не убедил Януковича.

МЕНЯ ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ, СКОЛЬКО И КАК ЧАСТО НУЖНО СДАВАТЬ ДЕНЬГИ НА ПР А каким было ваше дальнейшее общение с Мельником как коллегой-политиком?

Никаким. Привет – привет. Все. Но перед последним Новым годом ко мне стали приходить люди, предприниматели – как члены партии, так и поддерживающие Партию регионов. Говорят, мы понимаем, что на партию нужно сдавать деньги, но хотим знать, сколько и как часто. Они говорят, тот-то и тот приходит каждый месяц и говорит: дай.

Это тот же ваш герой?

Да... Я позвал его и спрашиваю: зачем ты это делаешь – это ж беды на выборах наделает. Ты, прикрываясь партией, собираешь дань. А на партию при этом ни копейки за три года не дал. И тут началось: он обозлился, вошел в раж, говорит, что ломиком голову проломит.

А в принципе деньги в Крыму вы собирали?

Да. Членские взносы были, некоторые бизнесмены давали, хоть я не строил. Газету издавали, проблемы избирателей решали. За каждую копейку я отчитывался на политсоветах.

Как думаете, пойдет ли за вами часть крымских партийцев? Мне очень нужно, чтобы Виктор Федорович понимал: значительная часть и партийцев, и простых крымчан скажет свое мнение и обо мне, и о нем на выборах. То, что сделано за те годы Мельником во власти, – большой ущерб. Рейтинг регионов очень низкий. Люди понимают, кто их поборами обложил. Меня поддерживают две трети организации. Потому руководство не рискнуло освобождать меня от должности партийного лидера на республиканской конференции. Они это сделали через президиум политсовета. Потому что через конференцию меня бы не могли снять.

МЕНЯ ХОТЕЛИ УБРАТЬ, ЧТОБЫ МЕЛЬНИК СТАЛ ХОЗЯИНОМ КРЫМА А что предшествовало вашему освобождению?

Сначала меня вызвали, сказали сдать парторганизацию человеку, который ходит под Мельником. Сказали, что заберут работать в центр. Я сказал: хорошо, но я перейду в центр только после выборов в местные советы. Потому что я четко понимал, что меня хотят убрать, чтобы Мельник единолично сформировал списки в советы всех уровней. И все, он – хозяин Крыма.

Виктор Федорович не понял меня и не поддержал. Он очень занят и не способен это слушать больше трех минут. Говорит: спешу, должен бежать. Мне предлагали в Киеве все, работу, должность. Но мне дороги люди, те, кто создавал Партию регионов в Крыму. Они же нужны новым хозяевам только для того, чтобы провести кампанию. А дальше – все.

Давайте перейдем к вашему бизнесу. Депутат Крыма Александр Мельник говорит, что вы владеете компанией, которая хочет строить газопровод?

В наше время стыдно в таком сознаваться, но у меня нет никакой компании, которая бы могла строить газопровод.

А ваша дочка якобы руководит санаторием в Крыму, который вы приватизировали? Какая ерунда. Дочка живет в Киеве и сидит в декрете.

А Мельник говорит, что он занимался честным бизнесом. Якобы была у него в 90-е годы некая компания “Кардинал”... О “Кардинале” не знаю. Но знаю, чем он еще занимался... Думаю, Геннадий Москаль скажет свое слово, прояснит ситуацию с его биографией. И, кстати, у крымчан одна надежда – на Москаля. Потому что все очень хорошо помнят, когда он пришел в 1997 году – стало легче дышать. Правда, тогда его прокуратура поддерживала, а теперь саботирует, блокирует его роботу. Когда я называю факт захвата земли, то прокуратура не дает возбудить уголовное дело. Хотя когда есть другие захваты, то есть захваты других фигурантов, то они реагируют, гонят туда “Беркут”, ОМОН.

Это – ужас. Но люди понимают все, и свое слово на выборах скажут. Если не скажут, то тогда у меня и сожаления не будет. Если люди будут готовы отдать власть тем, кто их обирает, это будет означать, что они заслуживают такой власти и такого отношения.

А вы советовали руководству партии – если уж им так дорог Мельник, пусть сотрудничают с ним непублично?

Я все время им говорил: хотя бы на время избирательной кампании загоните Мельника за Можайск. Пусть он здесь не маячит, не командует. Мне говорят: да на него ничего нет, ничего не доказали, доказательств нет. Я говорю, сегодня нет, завтра будут. Есть эпизоды по нему, которые никуда не денешь, а Москаль умеет работать. Коней не гонит, собирает потихоньку, а затем – как выстрелит.

А вы знали вице-премьера Крыма Сафонцева, которого убили в 1997 году? Убийцу недавно якобы задержали в Испании...

Конечно... Дважды был у него в больнице. После взрыва я поднял всех на ноги, вызвал главного военного хирурга Украины. Но спасти его не удалось. Тогда при нем и парень из охраны умер. Первый год я еще встречался с его семьей. Нужно вернуться к этому вопросу...

Москаль рассматривает версию – Сафонцева убили люди, намеревавшиеся баллотироваться по тому же округу в крымский парламент. Неужели оппоненты могли избрать такой способ “борьбы”?

Тупой способ. Но надежный. Они же были уверены, что будут руководить вечно. А я верю, что зло будет наказано. Не может быть, чтобы они так безнаказанно творили. Они все равно предстанут перед судом.

ГРИЦЕНКО ДВАЖДЫ СПАСЛИ ГОЛОСА БЮТОВЦЕВ Как думаете, почему нынешнего спикера ВР Крыма Анатолия Гриценко, который тогда баллотировался в одном округе с Сафонцевым, крымскому парламенту дважды не удалось отправить в отставку?

Он пытается играть на настроениях, идти на уступки. Дважды его спасли от отставки голоса бютовцев. Некоторые политики не понимают, что спасая его от отставки, ему обеспечивают административный, финансовый ресурс на выборы...

У нас только прошла первая стадия накопления капитала, а первые деньги всегда грязные. В стране полно бандитов, которые уже и не совсем бандиты. Они легализовали свои бизнесы, утверждают, что стали хорошими парнями, жертвуют деньги на благотворительность, кормят государственный бюджет... Так что, мы должны лелеять их и беречь? Пестовать? Это о ком вы говорите, что он бандит?

Человек, чья фамилия начинается на букву “М”? Он не бандит, он – депутат сегодня. То, что он бандит, нужно доказать. А доказать это невозможно, пока этого не хочет прокуратура.

Мельника, например, уже везли в СИЗО в Одессу. Но не довезли. Жаль, потому что в СИЗО его ждали люди, которые уже давали показания.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ МЕНЯ ИЗ ПАРТИИ УЗНАЛ ИЗ ИНТЕРНЕТА А как вы узнали о том, что вас исключили из партии?

Мне позвонили знакомые, сказали, что есть такая новость в Интернете. Я говорю, да нет, это разводка. Как меня, члена президиума политсовета, могли не вызвать и не предупредить? Смотрю 5-й канал, там Колесников говорит: я подтверждаю на сто процентов, что Киселев исключен из “Регионов”.

Тогда я стал думать: почему, за что? Потом читаю объяснение: авторитет партии подрываю. Чем? Тем, что против Мельника борюсь? Но Мельник даже не член партии! Я дал команду его не принимать, поэтому куда он не двигался, его не приняли. Он писал заявления, а я давал команду не принимать. Может, сейчас вскочит? Ну, тогда рейтинг партии “подпрыгнет”.

Все говорят, что ваше будущее будет связано с Блоком Юлии Тимошенко. Москаль, который уже фактически член команды БЮТ, о вас тепло говорит, а вы – о нем.

Мое будущее не будет связано с БЮТ.

Мне не по душе то, что делает Янукович, я не понимаю, куда он гонит партию. Его игра с Президентом Ющенко дает надежду Президенту удержаться у власти. Они действуют с Президентом в унисон, не исключено, что договариваются о срыве выборов. Я не воспринимаю то, что делает Янукович.

Но мне не по душе и то, что делает Тимошенко. Я хочу, чтобы Янукович понял: если мы проигрываем президентские выборы, то на местные выборы можно не идти. Их мы проигрываем повсеместно.

А что касается высказываний Москаля, то он правильно сказал: криминал не имеет политической окраски. Криминал – это криминал, с ним следует бороться, к какой бы партии он ни принадлежал.

Но очевидно, что вам придется дрейфовать в сторону другой политической силы. Вы считались ястребом в окружении Януковича. Вы готовы смягчить свои взгляды относительно коллективной безопасности, единой поместной церкви, “второго” государственного языка?

Нет, не готов, это мои идейные принципы. Но вы все так смешали...

Второй русский язык на сегодня – это утопия. Триста голосов в парламенте, а по большому счету – 338, это – нереально. Но если будет Президент, готовый подписать законы Верховной Рады об использовании русского языка в определенных направлениях науки, образования, медицины, юриспруденции, судебной системе, то это реальнее... Не нужно и делать второй государственный.

А что касается НАТО, никто меня никогда не убедит, что мы должны быть в НАТО. Сегодня Саркози заявил о необходимости создание системы европейской безопасности. Его поддержал в этом вопросе Берлускони, его поддерживает Ангела Меркель. Так зачем выдумывали велосипед? Нужно создавать систему, куда бы могли войти и Украина, и Россия.

Идея боевых групп Европы гуляет уже десять лет. Верите ли в ее реализацию?

А почему нет? Если мы такие умные, скажите мне, почему НАТО не может очистить Аденский залив от пиратов? Если бы НАТО захотело навести там порядок, то сделало бы это за двадцать четыре часа. Поставьте там два авианосца, и как только появляется на рейде баркас, то поднимается истребитель, и этот баркас идет на дно. Потопили пять-шесть – и нет корсаров.

Могу представить, какой бы поднялся шум, если бы НАТО подогнало корабли к берегам Сомали. Как ни "плох" альянс, но нормы международного права для них не пустой звук.

Это их святая миссия. Это смешно, корсары в ХХІ веке. Для того, чтобы это было сделано, нужная воля и желание одного человека – генсека НАТО.

Поэтому относительно НАТО вы меня не убедите... Так же меня никто не убедит, что может быть единая поместная церковь. Это я говорю – православный христианин. А куда всех других девать? Самые страшные войны разворачивались на конфессиональной почве.

Церковный раскол по канону – это шестая рана на теле Спасителя. А я не хочу, чтобы любимых паствой священников, которые позволяют себе не поддерживать определенного кандидата, потом выставляли из приходов. При поместной церкви с этим как-то проще будет...

Это вы о Януковиче? Но он – верующий человек. Он в храм ходит.

У нас сейчас все кандидаты верующие. Просто не видишь горизонтов их кандидатского благочестия. И разве это не прекрасно?

Беседовала Лана Самохвалова