Место Бессмертного займет Кириленко

Президиум партии “Народный Союз Наша Украина” единогласно поддержал кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность лидера парламентской фракции “Наша Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, такое решение было принято сегодня на очередном заседании Президиума НСНУ.

По данным пресс-службы, участники заседания, в частности, рассмотрели вопрос о руководстве в парламентской фракции.

Была принята к сведению информация Романа БЕССМЕРТНОГО о его решении уйти в отставку с должности лидера фракции “Наша Украина” и председателя Совета одноименного блока.

Кандидатура В.КИРИЛЕНКО будет вынесена на голосование на заседании фракции.