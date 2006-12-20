Место Бессмертного займет Кириленко
22:30, 20 декабря 2006Политика
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Решение Президиума НСНУ
Президиум партии “Народный Союз Наша Украина” единогласно поддержал кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность лидера парламентской фракции “Наша Украина”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, такое решение было принято сегодня на очередном заседании Президиума НСНУ.
По данным пресс-службы, участники заседания, в частности, рассмотрели вопрос о руководстве в парламентской фракции.
Была принята к сведению информация Романа БЕССМЕРТНОГО о его решении уйти в отставку с должности лидера фракции “Наша Украина” и председателя Совета одноименного блока.
Кандидатура В.КИРИЛЕНКО будет вынесена на голосование на заседании фракции.
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