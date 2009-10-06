Продолжается конфликт Русской общины Крыма с Партией регионов

Лидер общественной организации «Русская община Крыма» Сергей ЦЕКОВ называет провокацией заявление крымского спикера-«регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО о начале развала организации.

Как передает корреспондент УНИАН, глава парламента автономии сообщил во вторник журналистам, что региональные ячейки Русской общины начали выходить из состава организации. «Сегодня мы получили письмо от организации Русской общины Крыма Советского района за подписью 90 человек, которые осудили действия ЦЕКОВА и полным составом вышли из Русской общины Крыма. В субботу прошел исполком Русской общины города Керчи, где осудили действия ЦЕКОВА. Политсовет "Русского блока" Керчи осудил действия ЦЕКОВА и руководителей партии "Русский блок". Я думаю, это начало распада Русской общины Крыма», - заявил крымский спикер.

Число членов Русской общины, несогласных с позицией руководства организации, которое выступило на стороне тех, кто требует смены власти в автономии, будет расти, считает спикер автономии. «Это не первое и не последнее заявление от региональных общественных организаций Русской общины Крыма, которое приведет к полному развалу Русской общины Крыма», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

На слова главы парламента автономии община ответила заявлением своего лидера С.ЦЕКОВА. «У Анатолия Павловича (ГРИЦЕНКО) руки коротки - развалить Русскую общину Крыма. Вот развалить Крымскую республиканскую организацию Партии регионов он может, и он уже это успешно продемонстрировал», - подчеркнул С.ЦЕКОВ.

По его мнению, заявление спикера является «чистейшей воды провокацией». «И Керченская, и Советская организации Русской общины Крыма остаются в составе общины и, более того, будут успешно развиваться», - отметил С.ЦЕКОВ.

Справка УНИАН. На выборы в Верховную Раду автономии в 2006 году Партия регионов шла вместе с «Русским блоком» и Русской общиной Крыма.

В последнее время отношения вчерашних союзников резко ухудшились. Активисты «РБ» и Русской общины вместе с депутатами из партии «Союз» добиваются отставки А.ГРИЦЕНКО.