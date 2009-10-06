ВР хочет ввести мораторий на повышение цен на лекарства

Верховная Рада Украины планирует внедрить мораторий на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении соответствующего проекта Закона, внесенного депутатами от КПУ Петром СИМОНЕНКО и Валентином МАТВЕЕВЫМ, проголосовали 345 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект предусматривает установление моратория на период финансового кризиса до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате заработной платы, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников.

Лекарственные препараты отечественного производства должны реализовываться по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.