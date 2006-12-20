Янукович уверен, что Ющенко подпишет бюджет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Я не хочу делать прогнозы. В любом случае, я уверен в том, что это решение будет принято положительно, и страна в 2007 году будет с бюджетом. Такую задачу мы ставим сейчас себе. Я надеюсь, что понимание будет найдено и с Президентом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр отметил, что депутаты вместе с коалиционным правительством внесли соответствующие поправки в бюджет-2007. «Те, которые возможны. Но это наибольший компромисс, на что мы имели возможность пойти, все остальное – это уже за пределами возможности. А это означает, что оно не будет выполнено. Если не будет выполнено, мы не имеем права это провозглашать, потому что такая политика будет политикой популизма», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ еще раз напомнил, что деятельность правительства будет направлена на обеспечение реальной экономики и реальных доходов бюджета. «Мы будем работать над тем, чтобы увеличивать доходы бюджета, поднимать уровень заработной платы, поднимать уровень пенсий и уровень социальной защиты. Я считаю, что те реформы, которые мы с вами начнем в начале 2007 года, будут способствовать этой работе», - отметил руководитель правительства.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря парламент принял Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции от 6 декабря, с учетом предложений Бюджетного комитета ВР.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что будет советовать Президенту не подписывать доработанный закон о государственном бюджете на 2007 год, поскольку была предложена неприемлемая для общества редакция госбюджета.