В Праге спасатели нашли тела двух строителей, погибших под завалами дома

Чешские спасатели нашли тела двух строителей, погибших под завалами обрушившегося 2 октября дома в историческом центре Праги.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил пресс-секретарь Пражской Службы спасения Вит ПЕРНИЦА.

"Обнаружены тела двух погибших, врач констатировал смерть строителей", - сказал он.

Погибшие находились на расстоянии одного метра друг от друга. Тела строителей были найдены в месте, на которое указали специально обученные собаки-спасатели.

Как сообщалось, под завалами дома в Праге могут быть двое украинских и двое болгарских строителей.