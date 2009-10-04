В Праге спасатели нашли тела двух строителей, погибших под завалами дома
11:10, 04 октября 2009Политика
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Могут быть украинцы
Чешские спасатели нашли тела двух строителей, погибших под завалами обрушившегося 2 октября дома в историческом центре Праги.
Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил пресс-секретарь Пражской Службы спасения Вит ПЕРНИЦА.
"Обнаружены тела двух погибших, врач констатировал смерть строителей", - сказал он.
Погибшие находились на расстоянии одного метра друг от друга. Тела строителей были найдены в месте, на которое указали специально обученные собаки-спасатели.
Как сообщалось, под завалами дома в Праге могут быть двое украинских и двое болгарских строителей.
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