Депутаты Нашей Украины и БЮТ ”сдали” зал Киевсовета журналистам

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил перерыв в сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета. Сессия продолжит работу в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от “Нашей Украины” и БЮТ пригласили всех журналистов в сессионный зал, чтобы те увидели, что зал они оставляют в полном порядке.

Перед этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил журналистам, что для наведения порядка в работе сегодняшней сессии Киевсовета он ожидает прибытия одного из заместителей главы МВД.

Он отметил, что поведение оппозиции объясняется нежеланием слушать совсем ничего, а также помогать в решении проблем города. “На 90 процентов их ничего не интересует”, - сказал городской голова.

По его убеждению, в Киевсовет перебросилась “борьба за власть” из Верховной Рады. Этим он объясняет присутствие в городском совете сегодня народных депутатов Украины от БЮТ и “Нашей Украины”. “В действительности речь не идет о народной оппозиции, а о борьбе звериной за власть”, - сказал он. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что все вопросы, которые выносились сегодня на повестку дня сессии, прошли все комиссии. “Власти в стране, конечно, нет. Потому что у нас захватили операторскую (помещение возле зала заседаний, откуда регулируется свет в сессионном зале, робота системы голосования и др. – УНИАН) – там находятся женщины. Практически речь идет о захвате заложников”, - сказал мэр. По его словам, он звонил министру внутренних дел Василию ЦУШКО с просьбой помочь наладить работу в Киевсовете, и сейчас в мэрию уже выехал заместитель министра. Кто именно, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что не знает.

Он отметил, что готов продолжить проводить заседание сессии сегодня, но после наведения порядка.

Как стало известно журналистам, в помещении аппаратной закрылись несколько народных депутатов. Всего от БЮТ и “Нашей Украины” в КГГА находилось около 60 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером до 30 народных депутатов Украины от БЮТ и “Нашей Украины” заблокировали трибуну в зале заседаний Киевсовета. Народные депутаты также заклеили черной непрозрачной пленкой стекло, отделяющее президиум от основного зала, где размещены депутаты, поэтому председательствующий Олесь ДОВГИЙ и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не могли видеть, что происходит в зале, пока не встанут с мест. Решения на сессии принимались без обсуждения, названия проектов документов, по которым предлагалось голосовать, высвечивались на табло в зале. В зале гудели сирены. Потом в зале выключили свет, и депутаты голосовали в темноте.